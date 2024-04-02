Этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящей встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, отметил госсекретарь США.

Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Париже.

Американский чиновник отметил, что вопрос заключается лишь в выработке "хорошей и ясной" дорожной карты для достижения этой цели. Он отметил, что будущее Украины в НАТО обсуждалось и на саммите в Вильнюсе, и будет обсуждаться более детально во время предстоящей встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Как заявлял Альянс в Вильнюсе, Украина будет членом НАТО. Для нас вопрос задлючается в наличии хорошей и ясной дорожной карты, чтобы достичь этой цели", – сказал он.

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Путь Украины в НАТО: это стоит знать

В сентябре 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Тогда президент Зеленский подчеркнул, что Украина уже доказала, что соответствует стандартам Альянса.

В феврале 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде". По его словам, Украине надо подготовиться к такому уровню, чтобы стать членом Организации Североатлантического договора быстро.

Вице-премьер Ольга Стефанишина на 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности отметила, что не дают развиваться диалогу о членстве Украиныв Североатлантическом Альянсе США и Германия.

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