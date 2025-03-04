По словам премьер-министра Франции, Зеленский, несмотря на давление президента США, не сломался ради чести Украины и Европы.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. В частности он назвал этот спор проявлением "жестокости", целью которого было унизить президента Украины и подчинить его воле российского диктатора Владимира Путина, пишет Associated Press.

"В пятницу вечером в Овальном кабинете Белого дома перед объективами всего мира развернулась потрясающая сцена, обозначенная жестокостью, желанием унизить, с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского сломаться через угрозы, чтобы он уступил требованиям своих агрессоров. Все это было подытожено одной фразой перед камерами планеты: "Или вы найдете соглашение с Путиным, или мы от вас откажемся"", - отметил Байру.

Во время своей речи в парламенте Франции премьер-министр также добавил:

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"Ради чести демократической ответственности, ради чести Украины и, смею сказать, ради чести Европы, президент Зеленский не сломался, и я думаю, что мы можем выразить ему нашу благодарность".

После этих слов законодатели поднялись на ноги в зале Национального собрания, чтобы поаплодировать.

По словам Байру, сцена в Овальном кабинете, где на Зеленского набросились и Трамп, и вице-президент США Джей Ди Вэнс, оставила "две жертвы", первой из которых стала безопасность Украины. В то же время второй стали трансатлантические отношения с традиционными американскими союзниками и имидж Вашингтона, отметил премьер-министр.

Байру добавил, что спор в Овальном кабинете "скомпрометировал еще один фундаментальный союз: тот, который Соединенные Штаты имели с самими собой, своей историей и определенным идеалом защиты закона, защиты слабых от сил тирании".

Спор между Трампом и Зеленским - что известно

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в Вашингтон 28 февраля.

Когда вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас должен заговорить дипломатов, Зеленский отметил, что российскому диктатору нельзя доверять, ведь его никто не смог остановить с 2014 года.

"Людей убивали на линии соприкосновения. Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, много разговоров. Я подписал соглашение о прекращении огня, меня все уверяли, что никто дальше не пойдет... Какая здесь дипломатия может помочь? О чем идет речь?", - спросил он.

На что Вэнс ответил, что Украина сейчас имеет недостаток мужчин на фронте и Киев не может отрицать, что имеет проблемы. Тогда президент Украины подчеркнул, что даже Соединенные Штаты Америки почувствовали бы трудности, если бы находились в такой ситуации, после чего вмешался Трамп и заявил:

"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо нам навязывать свою позицию. Вы не имеете права нам диктовать".

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