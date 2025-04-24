Он планирует встречу вскоре после своей поездки на Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце, вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Как пишет CNN, при этом Трамп признал маловероятной возможность встречи с Путиным во время визита в Саудовскую Аравию.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого", - сказал президент, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии, где проходят переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня.

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Поездка Трампа на Ближний Восток запланирована на 13-16 мая и станет его второй зарубежной поездкой после запланированного на эти выходные визита в Рим на похороны Папы Римского.

Переговоры о завершении войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, на переговоры в Лондоне 23 апреля администрация США подготовили мирное соглашение, согласно которому Россия сохраняет за собой почти все захваченные у Украины территории. В то же время среди условий нет четких гарантий безопасности для Украины со стороны США.

В то же время в Кремле заявили, что если украинская армия сложит оружие и выйдет с территорий Донетчины, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей, военные действия "будут мгновенно прекращены",

Также ранее Белом доме заявили, что Трамп теряет терпение и разочарован переговорами. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что президент Зеленский "движется в неправильном направлении".

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