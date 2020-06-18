Вспорола себе живот: женщина врезалась в стеклянную дверь банка и погибла (видео 18+)
Жительница индийского города Перумбавур, штат Керала, врезалась в стеклянную дверь в отделении банка, в результате чего получив смертельную рану живота.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Инцидент случился в одном из отделений банка с 46-летней Биной Джиджу Пол. По всей видимости, женщина вспомнила о забытых в скутере ключах, поэтому и побежала в направлении выхода. Однако индианка не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее.
Один из осколков разбитого стекла вспорол женщине живот, отчего она упала на пол. Другие посетители банка поспешили ей на помощь.
Сотрудники экстренных служб прибыли на место в течение четырех минут и доставили женщину в больницу. Вскоре после этого она скончалась от полученных травм.
ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!
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