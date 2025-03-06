Вашингтон назвал ее фейком.

В новой администрации Белого дома опровергли информацию о возможной отмене временного правового статуса для 240 тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах Америки

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала новость британского агентства Reuters в микроблоге X. По ее словам, собеседники издания предоставили журналистам ложную информацию:

"Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: пока никакого решения не принято".

США усиливают давление на Украину

На днях СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Это решение касается как поставок, которые уже были на пути в Украину, так и запланированных поставок, согласованных при предыдущей администрации.

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Кроме военной помощи, США временно остановили обмен разведывательной информацией с Украиной. В ЦРУ заявили, что пауза на "военном фронте и фронте разведки" является временной и может быть пересмотрена в зависимости от дальнейших действий Украины.

Советник по национальной безопасности президента США Майк Волц заявил, что администрация может пересмотреть эти решения, если президент Зеленский продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

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