Проведение Всемирного экономического форума отменили из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщается на сайте форума.
"К сожалению, обстоятельства, которые разворачиваются в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность относительно новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества в запланированном объеме", - говорится в сообщении.
Следующее заседание перенесли на первую половину 2022 года. Конечное место и дата будут определены позже.
Читайте такжеГермания начнет всеобщую вакцинацию от COVID-19Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб отметил, что здоровье и безопасность каждого являются наивысшим приоритетом организаторов.
Перенос Всемирного экономического форума: что было раньше
- В августе 2020 года стало известно, что в связи с пандемией коронавируса Всемирный экономический форум в Давосе будет перенесен на начало лета 2021 года.
- Впоследствии стало известно, что ВЭФ в следующем году пройдет не в Давосе, однако точное место тогда еще не было известно.
- Позже оказалось, что форум состоится в Сингапуре.
- В январе 2020 года Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) собрал около 3 тысяч участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продолжались с 22 по 24 января.
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