Следующее заседание перенесли на первую половину 2022 года.

Проведение Всемирного экономического форума отменили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте форума.

"К сожалению, обстоятельства, которые разворачиваются в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность относительно новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества в запланированном объеме", - говорится в сообщении.

Следующее заседание перенесли на первую половину 2022 года. Конечное место и дата будут определены позже.

Читайте такжеГермания начнет всеобщую вакцинацию от COVID-19Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб отметил, что здоровье и безопасность каждого являются наивысшим приоритетом организаторов.

Перенос Всемирного экономического форума: что было раньше

В августе 2020 года стало известно, что в связи с пандемией коронавируса Всемирный экономический форум в Давосе будет перенесен на начало лета 2021 года.

Впоследствии стало известно, что ВЭФ в следующем году пройдет не в Давосе, однако точное место тогда еще не было известно.

Позже оказалось, что форум состоится в Сингапуре.

В январе 2020 года Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) собрал около 3 тысяч участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продолжались с 22 по 24 января.

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Автор: Людмила Жерновская