Уиллоу назвали в честь родного города Джилл Байден в Пенсильвании.

В Белом доме поселилась двухлетняя зеленоглазая кошка из Пенсильвании Уиллоу, которая впервые привлекла внимание первой леди США Джилл Байден во время предвыборной кампании.

Об этом пишет AP.

Уиллоу разместили в администрации Байдена вместе с любимыми игрушками и вкусностями.

Агентство вспомнило обещание первой леди после избрания Байдена президентом в ноябре 2020 года, что супруги привезут в Белый дом котенка.

Уиллоу назвали в честь родного города Джилл Байден в Пенсильвании.

Полосатая кошка привлекла внимание жены президента после того, как выпрыгнула на сцену и прервала выступление на предвыборном митинге.

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Увидев любовь Джилл к кошке, ее владелец, местный фермер, подарил животное первой леди. Однако только в январе Уиллоу прибыла в Белый дом.

Последние 13 лет кошек в администрации главы США не было. У предшественника Байдена - Дональда Трампа - вообще не было никаких домашних животных.

В то же время эксперты считают, что кошка может помочь повысить привлекательность президентской четы в период политических проблем.

Кроме того, у Байденов также есть щенок немецкой овчарки, подаренный братом Джозефа Байдена и его женой.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, пошутила, что Уиллоу может как-то неожиданно появиться на одном из брифингов: "У нее (кошки-УНИАН) есть постоянное приглашение".