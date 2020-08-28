27 августа Путин подтвердил формирование в России резерва силовиков по просьбе Лукашенко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретное количество силовиков в «резерве» для Лукашенко.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, цитирует ТАСС.

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По словам Пескова, резерв «состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут предотвратить экстремистским действиям в республике».

«Я ничего не могу сказать о вооружении, их достаточное разумное количество», – ответил он на вопрос о многочисленности группировки и вооружении.

В Кремле убеждены, что даже введя войска в Беларусь, у России с республикой отношения не испортятся.

«Никоим образом это не скажется. Россия как не вмешивалась, так и не будет вмешиваться в белорусские дела», – сказал Песков.

Что было раньше

Что было раньше Путин подтвердил формирование в России резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко. Правоохранительные органы РФ хотят задействовать для подавления демонстраций в случае усиления протестного движения.

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", и когда "экстремистские элементы", "прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", – сказал Путин в интервью "Россия 24".

В ответ Координационный совет оппозиции заявил, что считает недопустимым формирование на территории РФ или другого государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского народа.

Что происходит в Беларуси: хронология протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

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Автор: Яна Ставская