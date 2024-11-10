'Реакция была бы другой': союзники Украины попали в ловушку на фоне вступления КНДР в войну, - Le Monde

В пятницу НАТО подтвердило размещение солдат, присланных Пхеньяном, вместе с российскими силами вблизи Курска.

Союзники официально осуждать вступление КНДР в войну против Украины в течение нескольких недель. В пятницу, 8 ноября, Североатлантический совет НАТО "решительно осудил" подтвержденное участие северокорейских военных в войне на стороне России в Курской области, пишет Le Monde.

"Тысячи боевых подразделений, развернутых КНДР, представляют опасное расширение ее постоянной поддержки незаконной агрессивной войны России против Украины", - говорится в заявлении альянса, к которому присоединились и партнеры НАТО из Азии и Океании: Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Австралия и Украина.

Это коллективное заявление появилось через два дня после того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовал статью на Politico: "Присутствие северокорейских войск в Европе знаменует поворотный момент... мы стоим на пороге чего-то гораздо более темного, чем опустошение, которое уже испытал народ Украины?"

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Влияние избирательного процесса в США

Несмотря на серьезную эскалацию, связанную с привлечением северокорейских военных, союзники еще не приняли конкретных мер. Это вызвало беспокойство президента Украины Владимира Зеленского, который заявил: "Та реакция, которая есть сегодня, - это ничто, это ноль", - сказал он в интервью каналу KBS 31 октября.

"Мы попали в ловушку американского избирательного контекста. Если бы это произошло весной, мы, несомненно, отреагировали бы по-другому", - пояснил западный дипломатический источник. Этот новый уровень эскалации может повлиять на обсуждение относительно использования западных дальнобойных вооружений против российских целей.

Еще одним объяснением для осторожности Запада является сложность подтверждения данных о присутствии северокорейских военных. Южнокорейская разведка впервые сообщила о передвижении 12 000 военных из КНДР в Курскую область 19 октября, а США подтвердили эту информацию только 23 октября.

Эскалация конфликта

Если участие военных подтвердится, это станет первым случаем привлечения регулярных войск третьей страны к конфликту в Украине. Президент Зеленский подчеркнул: "Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе". Впрочем, союзники на Западе остаются осторожными в своих оценках.

Франция пока ограничилась символическим шагом - вызвала представителя Северной Кореи 28 октября для выражения протеста. "Недопустима эскалация", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Зеленским в Будапеште.

Вызовы Кремля с набором сил

Военная поддержка от КНДР свидетельствует о трудностях России с набором добровольцев. "Путин действительно должен быть отчаянным, чтобы обратиться к Северной Корее", - отметил чиновник НАТО, добавив, что профиль этих военных вызывает сомнения. "Это, безусловно, очень преданные солдаты, но идеологическая подготовка часто идет в ущерб боевой подготовке".

По данным западной разведки, солдаты из КНДР прибыли на корабле из Вонсана во Владивосток, а затем прошли подготовку на нескольких военных базах России, прежде чем отправиться в Курскую область. Предположительно, в Россию также приехали северокорейские технические советники для поддержки развертывания вооружений.

Роль Китая

Президент Зеленский выразил недоумение из-за "молчания" Китая. По словам эксперта Виктора Ча, неясно, знал ли Пекин заранее о действиях Пхеньяна. Он отметил, что молчание Китая - это "сочетание немного раздражения, немного паники".

Сейчас Южная Корея показывает самую решительную позицию в ответ на новую эскалацию. Сеул серьезно рассматривает возможность предоставления оружия Украине, хотя ранее от этого воздерживался, ссылаясь на свое законодательство, которое ограничивает поставки летального вооружения.

В то время как большинство западных стран пока воздерживается от публичной реакции, их разведывательные службы активно работают с украинскими коллегами. В начале ноября руководитель французской разведки Николя Лернер посетил Киев для встреч, которые, как отмечают источники, состоялись в рамках "усиленного сотрудничества". Британская Секретная разведывательная служба и ЦРУ также продолжают тесно сотрудничать с Украиной.

Участие войск КНДР в войне

Недавно стало известно, что Пхеньян отправил в РФ несколько тысяч своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на территории Курской области присутствуют уже 11 тысяч северокорейских военных. И они уже понесли потери.

США сообщают, что Россия собрала группировку из 50 000 военнослужащих, включая солдат из Северной Кореи, для подготовки наступления на украинские позиции. По данным американских и украинских чиновников, это наступление направлено на возвращение части территории в Курской области.

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