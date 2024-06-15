По словам Попшоя, будущее Республики Молдова - в Европейском Союзе.

Идеи "русского мира" потеряли популярность в непризнанном Приднестровье после того, как тамошнее население увидело, что наделали захватчики в украинских городах. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Молдовы Михай Попшой на Черноморском форуме по безопасности (Black Sea Security Forum) в Одессе.

По его словам, так называемая ПМР (Приднестровская Молдавская республика) разваливается на глазах - даже жители этого региона все меньше хотят иметь что-то общее с "русским миром" в том виде, в котором видели его развертывание в Украине.

"После того, как Кремль выбрал способ демонстрации и продвижения русского мира в Харькове, Буче, Мариуполе, Ирпене, Молдова везде, в том числе в Приднестровском регионе, и даже многие россияне в Молдове и Приднестровском регионе не хотят иметь ничего общего с этой размытой идеей "русского мира", - заявил чиновник.

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Он добавил, что все больше и больше людей осознают, что будущее Республики Молдова и ПМР, должно быть и будет в Европейском Союзе.

"Не существует другой стратегии, кроме реинтеграции Приднестровского региона в независимое, суверенное молдавское государство. И точка. Приднестровье является частью Республики Молдова, и оно ею останется", - подчеркнул Попшой.

Черноморский форум по безопасности в Одессе

Напомним, 14 июня в Одессе начался Black Sea Security Forum. Во время своего выступления старший аналитик Института Гудзона (США) Люк Коффи отметил, что причина, по которой сейчас нет кораблей НАТО возле Одессы, в Черном море - это ограничения, действующие в рамках конвенции Монтре. Международный документ предусматривает, что Турция во время войны, в которой не участвует, закрывает проливы для прохода военных судов.

В то же время аналитик считает, что Украина только выиграла от этого, потому что Турция не позволяет и российским кораблям зайти в Черное море. По мнению Коффи, здесь есть преимущества для Украины, которые значительно больше.

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