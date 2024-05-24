Сейчас оккупанты пользуются этим запретом, пишет издание.

Соединенные Штаты Америки способны быстро изменить ситуацию на Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

Такое мнение высказал аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос, комментируя запрет Белого дома. "Украинцы не могут противостоять россиянам, пока те не пересекут международную границу", - цитирует его The Wall Street Journal.

По словам аналитика, США способны "немедленно изменить поле боя" в Харьковской области, если снимут этот запрет. Нынешняя ситуация позволяет Москве перебрасывать войска и вооружение на фронт гораздо эффективнее, чем в других регионах, где им приходится рассредотачиваться и маскировать позиции за линией фронта.

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Украина хочет наносить удары по России: последние новости

В недавнем интервью Владимир Зеленский заявил, что власти неоднократно обращались к американскому лидеру Джо Байдену и другим странам-партнерам с просьбой дать разрешение на использование их оружия для таких атак.

По данным западных СМИ, против этого выступает Белый дом. В Пентагоне говорят, что не изменили свою позицию по этому вопросу.

На этой неделе группа конгрессменов подписала обращение к министру обороны Ллойду Остину, они просят предоставить Украине разрешение на удары по стратегическим целям России "при определенных обстоятельствах".

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