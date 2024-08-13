Решение зависит от администрации Джо Байдена.

Отсутствие реакции Москвы на украинское наступление может приблизить решение Соединенных Штатов Америки о снятии запрета на дальнобойные удары по территории России.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Егор Чернев. Он напомнил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм, который вместе с демократом Ричардом Блументалем посетил Украину во время операции в Курской области, поддержал снятие ограничений на удары по военным объектам в России.

"Сейчас большинство республиканцев заняли именно такую позицию. Больше колеблется сама администрация (президента США - УНИАН), от их решений зависит это самое предоставление дальнобойного вооружения", - пояснил нардеп. Видео дня

Недавно делегация украинских парламентариев вернулась из США, где они провели много встреч с конгрессменами Палаты представителей США. "Все, с кем мы встречались, поддерживают снятие ограничения на использование вооружения. Кроме того, мы запросили и другие виды дальнобойного оружия, которых у нас нет, но они точно есть на складах Соединенных Штатов", - отметил Чернев.

Он отметил, что сейчас американские конгрессмены находятся на каникулах и вернутся к работе только в сентябре. Поэтому представление законопроекта в Конгресс США займет много времени. "Мы призвали уже сейчас писать письма на Белый дом, на Пентагон, чтобы все же изменить позицию администрации. Имея сегодня на земле такие реалии, как любит говорить Путин, операцию в Курской области и никакой эскалации со стороны РФ, я думаю, мы достаточно близки к снятию ограничений и получению другого дальнобойного оружия", - подчеркнул депутат.

По словам нардепа, военную операцию в Курской области начали именно для того, чтобы оккупанты не наносили удары со своей территории. "Но этого можно было избежать, если бы у нас было дальнобойное оружие, которым бы мы с территории Украины уничтожали всю военную инфраструктуру врага", - резюмировал Чернев.

Бои на территории России

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не заинтересована в российских территориях. Военные вынуждены освободить приграничье от российских войск, чтобы предотвратить ракетный террор против украинцев.

В администрации американского президента Джо Байдена избегают прямого ответа относительно обстоятельств, при которых украинская армия смогла бы бить вглубь России из американского оружия.

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