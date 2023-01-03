Польский чиновник отметил, что в РФ нарастает экономический кризис.

Российская Федерация постепенно погружается в хаос. Война против Украины ослабляет Россию.

"Массовые задержания в Москве, панические действия внутренних служб, облавы на улицах, пожары, уничтожающие российские города, взрывы на военных базах - последние данные свидетельствуют о том, что Россия погружается в хаос", - написал уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарына в Twitter.

По его словам, в РФ нарастает экономический кризис, и российская власть не может обеспечить своим гражданам даже основные услуги.

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"Война, ведущаяся против Украины, ослабляет Россию. Это хорошая новость", - подытожил польский чиновник.

Позиция Польши в вопросе войны в Украине - что известно

Варшава с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину стала надежной опорой для Киева. Польские власти организовали прием украинских беженцев - этой возможностью воспользовались миллионы украинцев.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова призвал передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые им предложила Германия. К сожалению, Берлин не одобрил такую идею.

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