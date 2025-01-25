Пресс-секретарь МИД заявила, что Китай продолжит содействовать мирным переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами.

Китай приветствует намерения президента США Дональда Трампа завершить "украинский кризис". Об этом сказала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге, комментируя заявление американского президента о том, что он ожидает помощи Китая в завершении войны в Украине.

Мао Нин заявила, что "диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ", завершения войны.

"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования кризиса. Китай продолжит содействовать мирным переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами", - сказала она.

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В то же время спикер китайского МИД не подтвердила и не опровергла заявление Трампа о том, он обсуждал войну РФ против Украины с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Что касается украинского кризиса, Китай привержен содействию мирных переговоров, и мы готовы поддерживать связь со всеми сторонами", - повторила она.

Трамп ищет пути завершения войны в Украине

Как писало WP, Владимир Путин не воспринял всерьез угрозы Трампа об усилении экономических санкций, поскольку считает, что у России есть ресурсы и силы, чтобы продолжать борьбу еще минимум год.

А издание Die Zeit писало, что, учитывая радикально противоположные взгляды Киева и Москвы, президенту США вряд ли удастся быстро остановить войну, и любой формат послевоенного мира должен быть гарантирован силой оружия.

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