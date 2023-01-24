За прошедшие сутки крупных колонн с военной техникой РФ или активность ВС Беларуси не зафиксировано.

В ближайшие дни ожидаются активные полеты авиации в рамках проводимых совместных летно-тактических учений России и Беларуси. Они продлятся до 1 февраля.

Об этом сообщили исследователи из группы "Беларускі Гаюн". По их данным, также можно ожидать активных перемещений ВС РБ в районе Слонима в связи с проводимыми на базе 11-й механизированной бригады мероприятиями по приведению в готовность подразделений обеспечения.

"Российский контингент находится в полевых лагерях на полигонах ВС РБ, и не проводит в настоящее время активных перемещений внутри страны. Можно предположить, что российские военные занимаются обучением прибывших в первой половине января для прохождения курса военной подготовки граждан РФ. Косвенно на это указывает в т.ч. и информация об активной стрельбе на 230-м общевойсковом полигоне под Барановичами, где находится крупный полевой лагерь РФ", - добавили исследователи.

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Отмечается, что в прошедшие сутки фиксировались небольшие колонны и отдельные машины в районе города Лунинец, на отдельных участках трассы М1 и в Минске, однако крупных перемещений техники не было.

В то же время активность ВС РБ также была невысокой - технику замечали в Пинске и Мозыре. Кроме этого, вечером в районе Гродно отмечалось движение в сторону полигона "Гожский" подразделений 6-й механизированной бригады.

Угроза со стороны Беларуси

По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. Однако, украинские пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск возле границы.

Как ранее сообщал УНИАН, США также пока не видят подтверждений относительно намерений белорусской армии вторгнуться в Украину.

На днях в ГУР заявили, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. Президент РБ Александр Лукашенко водит российского лидера Владимира Путина за нос.

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