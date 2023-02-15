Средства будут направлены, в том числе, на реставрацию Киево-Печерской лавры и восстановление объектов исторического центра Чернигова.

Украина через ЮНЕСКО получит от Японии 10 млн долл. на реставрацию объектов культуры, психологическую помощь детям и поддержку журналистов.

Об этом в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, правительство Японии выделило финансовую помощь на реализацию проекта "Поддержка Украины в сфере культуры и образования через ЮНЕСКО". Проект состоит из трех компонентов.

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Первый - это реагирование на чрезвычайные ситуации относительно объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и культурных ценностей, оценка ущерба и защита.

"Бюджет - ориентировочно 4 млн долл. США. Ожидается, что средства будут направлены на продолжение реставрационных работ Киево-Печерской лавры как части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также восстановление исторического центра Чернигова, два собора которого внесены в Предварительный список ЮНЕСКО", - сообщила Джапарова.

Второй компонент проекта - ментальное здоровье и психологическая помощь.

"Бюджет – ориентировочно 3,4 млн долл. США. Проект нацелен на уменьшение негативных последствий для психического здоровья школьников и оказание им психологической и психосоциальной поддержки", - пояснила замминистра.

Третий компонент - поддержка журналистов. Бюджет - ориентировочно 1 млн. долл. Реализация проекта имеет целью способствовать безопасности журналистов в условиях войны.

Война в Украине и позиция Японии

После вторжения России в Украину Япония ввела санкции против агрессора. Санкции были направлены на олигархов, оборонный и финансовый сектора России.

25 марта Япония ударила по РФ новыми санкциями. Япония запретила экспорт продукции 81 российской компании. Также Япония расширила экспортные санкции в отношении России, запретив вывоз в РФ предметов роскоши.

16 января Кабинет министров принял решение о подписании соглашения об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества с правительством Японии. Соглашение предусматривает перенос исполнения долговых обязательств в размере около 50 млн долларов США (8 млрд иен) по займам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений, на 2027-2031 годы.

С 1 января 2023 японские страховые компании прекратили страховать военные риски в территориальных водах России и Украины.

Считалось, что такое решение могло вызвать перебои с поставками российского топлива в Японию. Однако в Токио подчеркнули, что такая санкция является важной мерой для обеспечения энергетической безопасности государства.

27 января Япония заявила о расширении санкций против агрессора и заморозила активы 22 лиц и трех организаций из России.

Также 1 февраля страна поддержала Киев и выделила 170 миллионов долларов на восстановление Украины.

6 февраля 2023 года Япония установила потолок цен на российскую нефть.

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