Под санкции попали 39 физических и более 70 юридических лиц из РФ.

Япония ввела новые санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.

Как сообщает МИД страны, под санкции попали 39 физических и более 70 юридических лиц из РФ, а также 9 лиц из восточных и южных областей Украины, считающиеся причастными к попытке аннексии Россией оккупированных территорий.

В санкционный список попал банк "Росбанк", его активы будут заморожены с 30 марта 2023 года. Также под санкциями крупнейший акционер российского производителя оружия "Калашников" Алан Лушников, российская компания, специализирующаяся на сборочном производстве электроники "Квант", одно из ведущих предприятий по производству радиотехнической аппаратуры для ВМФ РФ ПЭМЗ "Молот", авиастроительная компания "Роствертол" и многие другие.

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Япония ввела платежные ограничения и ограничения на операции с капиталом в отношении указанных физических и юридических лиц.

Также страна вводит запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала, и экспортные ограничения в отношении 21 организации.

Позиция Японии в отношении войны в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине Япония продолжает санкционное давление на российских олигархов, чиновников, оборонный и финансовый сектора России, расширяет экспортные ограничения (ранее под них попадали, в частности, предметы роскоши).

Кроме того, Япония оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь. В частности, на прошлой неделе премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере 5,5 млрд долларов.

США, являющиеся одними из лидером по оказанию помощи Украине, называют Японию, председательствующую в этом году в "Группе семи" (G7) "верным союзником" в усилиях по поддержке Киева.

На фоне войны в Украине Япония впервые начала публично предъявлять России территориальные претензии. В частности, в начале месяца тут провели митинг, на котором впервые прозвучало требование к РФ вернуть "незаконно оккупированные" Южные Курилы.

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