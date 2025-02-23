Даже если бы США решили заставить Украину сдаться на милость россиянам, это бы ничего не дало, убежден польский министр.

Комплиментарную к России политику новой администрации США многие в Европе сравнивают с Мюнхенским сговором 1938 года, когда Британия и Франция "сдали" Гитлеру Чехословакию. Но с Украиной так не получится, потому что украинцы, в отличие от чехов 87 лет назад, решили оказать вооруженное сопротивление агрессору, а не просто сдаться без боя. Об этом министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил в интервью CNN, цитаты из которого приводит Politico.

"Лучшей гарантией для Украины является почти миллионная армия, которая зарылась в землю и героически противостоит российской агрессии", - сказал он, объясняя, почему Трамп не сможет "сдать" Украину россиянам.

Сикорский подчеркнул, что в 1938 году Германия, Франция и Великобритания диктовали Чехословакии условия потому, что она сама не была готова воевать и не имела союзников, которые могли бы ее поддержать. Сегодня ситуация кардинально иная.

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"Это Украина решает, хочет она воевать или нет. (...) Украина воюет и достаточно успешно победила россиян на море, например, и имеет союзников. Мы в Европе сказали, что будем продолжать поддерживать Украину, что бы ни произошло", - подчеркнул польский министр.

Сикорский также отметил, что Украина оказалась сильнее и более выносливой, чем кто-то мог предположить, когда началась война в феврале 2022 года.

"Украина, помните, имеет 110 бригад на поле. Они уничтожили большинство российских танков. В прошлом году они выпустили 1,5 миллиона дронов. В этом году собираются выпустить 4,5 млн дронов. Если бы вы спросили меня три года назад, где будут Украина и Россия в этой войне через три года, я не думаю, что кто-то из нас догадался бы, что Россия захватит лишь 20 процентов территории Украины", - сказал он.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что лично видел стратегические планы России до 2045 года. По его словам, там четко написано, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы, если война с Украиной не закончится до 2026 года.

По словам Буданова, вероятность завершения войны уже в этом году достаточно высока. Он отметил, что России нужна "передышка, чтобы нарастить силы".

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