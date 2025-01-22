Путин считает суверенную Украину более серьезной угрозой для России, чем перспективу экономической деградации.

Президент США Дональд Трамп пообещал скорейшее окончание войны в Украине. При этом США и другие западные союзники считают экономические санкции против России ключевым источником влияния, способным привести к мирному урегулированию и придерживаются мнения, что "время не на стороне России". Однако, как пишет Foreign Affairs, у Владимира Путина еще вполне хватит средств, чтобы "переждать" Запад.

Как отмечает издание, нынешняя стратегия Путина действительно неустойчива.

"Он пытается одновременно вести войну в Украине, поддерживать высокие социальные и инфраструктурные расходы, чтобы создать иллюзию нормальности россиян, и сохранять макроэкономическую стабильность. Невозможно постоянно выполнять все три задачи. Достижение первой и второй целей требует больших денежных трат, которые разжигают инфляцию и тем самым препятствуют достижению третьей цели. А трещины в российской экономике становятся все более очевидными", - говорится в статье.

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Однако проблема для Запада заключается в сроках, поскольку западные лидеры хотят, чтобы война закончилась быстро. Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы давление на Россию может стать настолько сильным, что Путину придется искать пути отступления, чтобы стабилизировать экономику и сохранить свою власть.

"Но надежды Запада основаны на ложных предположениях. Экономические проблемы России еще не настолько остры, чтобы в ближайшей перспективе оказать существенное влияние на ход войны. По крайней мере, в течение следующего года Кремль должен быть в состоянии удержать свою перегретую экономику от перерастания в полномасштабный кризис. У Путина, вероятно, все еще будут ресурсы для поддержания своей жестокой кампании в Украине - и, возможно, стимул для того, чтобы переждать Запад", - отмечают аналитики.

Как подчеркивают в FA, Кремль ставит войну превыше всего, и конечная цель Путина остается неизменной - он хочет отнять у Украины суверенитет, и ни одно из существующих предложений о прекращении огня не отвечает его максималистским требованиям:

"По нынешним расчетам Путина, призрак суверенной, самостоятельной Украины представляет собой гораздо более серьезную угрозу для России, чем более отдаленная перспектива экономической деградации".

Экономический коллапс в конце концов станет для Путина неотложной и неизбежной реальностью, однако сторонникам Украины не стоит ожидать, что этот момент наступит в ближайшее время, подчеркивают эксперты.

Война в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет санкции против России, если Путин не сядет за стол переговоров по Украине. Он также крайне жестко оценил ущерб России от войны, в частности, в экономическом плане.

При этом бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Путин не согласится на требование прекратить войну в Украине, и это в конце концов вынудит Трампа "продемонстрировать силу", в том числе путем ужесточения санкций и продолжения военной поддержки Украины.

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