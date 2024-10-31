Министр акцентировал, что Украина никогда не поддержит мирные инициативы, разработанные за ее спиной.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, зачем на второй Саммит мира следует пригласить представителей России. По его словам, это необходимо, чтобы выработать принципы продолжительного мира в Украине.

Соответствующее заявление Сибига сделал в Монреале на министерской конференции по вопросам человеческого измерения "формулы мира", передает "Суспільне".

"Мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей", - сказал он.

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Министр добавил, что в мире трудно найти другой народ, который стремился бы к миру сильнее, чем украинцы.

"Но мир любой ценой - это не мир, а капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Украина никогда не согласится на это", - заявил Сибига.

Глобальный саммит мира - актуальное

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина ко второму Саммиту мира готовит план из трех пунктов:

"Подготовка ко второму Саммиту мира - это тема для отдельного разговора. Украина готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой".

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