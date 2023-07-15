Госсекретарь отметил, что Путин уже проиграл в плане того, чего он пытался достичь в Украине.

Долгосрочная международная поддержка Украины докажет президенту РФ Владимиру Путину, что его расчет на то, что Запад прекратит помогать является ложным.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Голос Америки. Он отметил, что Путин не сможет "пересидеть" ни Украину, ни многие другие страны. И это, как считает госсекретарь, "самый быстрый способ закончить войну".

Блинкен заявил, что укрепление ВСУ "может быть лучшим способом избавить Путина от иллюзий, что он сможет пережить Украину и десятки стран, которые ее поддерживают".

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"И это самый быстрый способ довести эту войну до конца, потому что пока Путин будет верить, что может продолжать это, несмотря на потери, которые понесла Россия... ущерб, который он нанес своей стране, является чрезвычайным. Военно и экономически они значительно слабее, чем были. Их позиции в мире резко упали, миллионы россиян уехали из страны. Столько людей убито в мясорубке, которую создал сам Путин", - высказал мнение чиновник.

Он добавил, что на этой неделе в Вильнюсе все увидели, как десятки стран принимают очень конкретные меры по продолжению поддержки Украины.

Блинкен отметил, что страны НАТО предоставили Киеву "очень мощный пакет поддержки", в который включены меры, которые "будут действовать много лет для укрепления оборонных институтов Украины".

Он также подчеркнул, что страны G7 вместе с некоторыми другими партнерами объявили обязательства по безопасности Украины. "Программа безопасности укрепят на годы вперед способность Украины защищаться и отражать агрессию", - прокомментировал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что Путин уже проиграл в плане того, чего он пытался достичь в Украине.

"Для Путина речь шла о том, чтобы стереть Украину с карты, положить конец ее независимости, включить в состав РФ. Этого не удалось, и добиться успеха он не может. Вопрос сейчас в том, где и как это закончится. Эти решения должна принимать Украина... Никто так не хочет более быстрого окончания войны, как украинский народ", - сказал Блинкен.

При этом, комментируя возможные переговоры с РФ, госсекретарь США отметил, что пока не видит признаков готовности Кремля к дипломатии.

Помощь США Украине

США помогают Украине бороться с российскими оккупантами с самого начала вторжения. Страна постоянно выделяет для ВСУ пакеты военной поддержки. Так, в США заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить украинское контрнаступление.

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