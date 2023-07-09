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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден летит в Великобританию из-за опасений по поводу его решения о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Как известно, визит президента в Лондон был запланирован на 9-10 июня. Как пишет BBC, завтра он встретится с премьер-министром Риши Сунаком, чтобы обсудить различные вопросы, в том числе войну в Украине. Также он впервые после коронации встретится с королем Чарльзом.

По данным издания, американский президент можеть обратиться к Сунаку за поддержкой в вопросе блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО. Также этот вопрос могут появиться в повестке дня саммита НАТО в Литве - наряду с увеличением запасов боеприпасов и пересмотром планов обороны.

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Украина получит кассетные боеприпасы: что известно

Напомним, что 7 июля Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетный боеприпасы.

Решение обсуждалось долго, Байден назвал его "очень трудным", однак объяснил, что это необходимо.

Испания и Великобритания не поддержали такое решение Штатов, заявив, что выступают за помощь Украине, однако против использования кассетных боеприпасов.

Канада, Германия и Новая Зеландия также заявили, что не поддерживают использование кассетных боеприпасов.

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