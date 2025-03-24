Наибольшее внимание привлекают высказывания Уиткоффа об оккупированных Россией укранских землях.

Кремль ликует и не может поверить своей удаче из-за комментариев спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что российский диктатор Путин не намерен захватить всю Европу, а также об оккупированных украинских землях.

Как отмечает Sky News в своем анализе, в Москве наслаждаются комментариями Уиткоффа, которые попали на первые полосы всех российских газет. Интервью спецпредставителя Трампа скандальному журналисту Такеру Карлсону побудило разговоры о "взаимном притяжении" между Белым домом и Кремлем. Издание отметило, что это потому, что Уиткофф повторил многие кремлевские нарративы: что Путин "хочет мира"; что страхи европейцев перед дальнейшими российскими продвижением "абсурдны"; что "первопричина" войны - не российская агрессия, а вопросы украинской государственности.

Журналисты Sky News привели несколько примеров того, о чем писали российские газеты по этому поводу. Первый из них - материал "Независимой газеты", которая написала, что Москва не может поверить своей удаче - ведь теперь американские и российские официальные лица теперь говорят "на одном языке". Российская газета даже осмелилась утверждать, что комментарии Уиткоффа показывают, что интересы РФ "оправданы" и будут приняты во внимание людьми Трампа.

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Далее издание привело пример газеты "Коммерсант", которая с воодушевлением рассказала о "восторженных оценках" Уиткоффа в адрес властелина Кремля.

Но наибольшее внимание привлекают высказывания Уиткоффа об оккупированных Россией укранских землях, отметили в американском издании. В частности, он заявил, что большинство людей на оккупированных территориях хотели бы жить под властью России, сославшись на организованные Москвой "референдумы", которые осудило мировое сообщество.

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян даже заявила, что готовится почва для признания территориальных претензий РФ.

Заявления Уиткоффа об Украине

23 марта Уиткофф объяснил, почему назвал оккупированные области Украины "российскими". Он сказал, что это мнение распространено исключительно в России, а он сам не становится ни на сторону РФ, ни на сторону Украины.

А сегодня председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Трамп должен уволить Уиткоффа за скандальные заявления об Украине.

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