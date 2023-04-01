Украина закупает сотню польских колесных БТР Rosomaks, сообщил в Twitter премьер Польши Матеуш Моравецкий.
"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производят в Семяновице-Шленском. Россомахи - это топовые боевые транспортники", - написал он.
Эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США.
Rosomaks - что за техника
KTO Rosomak - польский четырехосный бронетранспортер, разработанный предприятием Rosomak S.A. Машина является лицензионной копией БТР Patria. "Россомахи" с улучшенной броней использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданию ракет из РПГ-7.
Конструкция рамы Rosomak позволяет легко менять конструкцию кузова во время ремонтов или модификаций и увеличения защиты экипажа от взрывов мин. Но существенным минусом является увеличение веса машины.
Для возможности транспортировки самолетами C-130 и для безопасного плавания некоторые стальные элементы были заменены на алюминиевые.
Уменьшение веса позволило также бронирование от патронов калибра 14,5 мм спереди и от патронов калибра 7,62 мм по бокам и корма.
Броня состоит из двух слоев, основной стальной толщиной 8 мм и внешней, которая установлена на основную броню. Оба слоя разделены друг от друга несколькими миллиметрами полости, которая может быть заполнена пеной, что увеличивает водоизмещение машины.
Башня с оборудованием, двумя членами экипажа и боекомплектом весит 2850 кг. Ее высота составляет всего 59,5 см, что достигается наличием 9 смотровых перископов, которые скрываются в корпусе при перевозке самолетом. В башне расположена система управления огнем, которая имеет дневной-ночной прицел DNRS-288 компании Kolsman и телевизионные камеры II поколения TILDE FC.
Военная помощь Польши - последние новости
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче первых четырех МиГ-29, остальные обещанные истребители Киев получит в течение года.
Польша активно поддерживает Украину оружием и была из первых стран Запада, поднявших вопрос передачи Украине передовых систем о Patriot.