"Россомахи" с улучшенной броней использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданию ракет из РПГ-7.

Украина закупает сотню польских колесных БТР Rosomaks, сообщил в Twitter премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производят в Семяновице-Шленском. Россомахи - это топовые боевые транспортники", - написал он.

Эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США.

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Rosomaks - что за техника

KTO Rosomak - польский четырехосный бронетранспортер, разработанный предприятием Rosomak S.A. Машина является лицензионной копией БТР Patria. "Россомахи" с улучшенной броней использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданию ракет из РПГ-7.

Конструкция рамы Rosomak позволяет легко менять конструкцию кузова во время ремонтов или модификаций и увеличения защиты экипажа от взрывов мин. Но существенным минусом является увеличение веса машины.

Для возможности транспортировки самолетами C-130 и для безопасного плавания некоторые стальные элементы были заменены на алюминиевые.

Уменьшение веса позволило также бронирование от патронов калибра 14,5 мм спереди и от патронов калибра 7,62 мм по бокам и корма.

Броня состоит из двух слоев, основной стальной толщиной 8 мм и внешней, которая установлена на основную броню. Оба слоя разделены друг от друга несколькими миллиметрами полости, которая может быть заполнена пеной, что увеличивает водоизмещение машины.

Башня с оборудованием, двумя членами экипажа и боекомплектом весит 2850 кг. Ее высота составляет всего 59,5 см, что достигается наличием 9 смотровых перископов, которые скрываются в корпусе при перевозке самолетом. В башне расположена система управления огнем, которая имеет дневной-ночной прицел DNRS-288 компании Kolsman и телевизионные камеры II поколения TILDE FC.

Военная помощь Польши - последние новости

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче первых четырех МиГ-29, остальные обещанные истребители Киев получит в течение года.

Польша активно поддерживает Украину оружием и была из первых стран Запада, поднявших вопрос передачи Украине передовых систем о Patriot.

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