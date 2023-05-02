Он напомнил, что Германия против использования своего оружия для ударов по территории РФ.

Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard примерно с августа.

Производство боеприпасов налаживается, однако этот процесс займет некоторое время, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе диалога с гражданами в Бендорфе вблизи Кобленца, пишет Bild. В то же время он подчеркнул, что Украина не должна обстреливать территорию России оружием, поставленным Германией.

"Другие западные государства, которые поставляют Украине оружие против нападения России, также разработали эти правила. При всей необходимой помощи нужно сделать все, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", - сказал он.

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Gepard на вооружении украинской армии

Напомним, что в ноябре 2022 года Берлин заявил, что с начала полномасштабной войны Германия поставила в Украину 30 САУ Gepard.

Посольство Германии в Украине отмечало, что немецкие установки оказались эффективны против иранских БПЛА "Шахед-136".

В начале января немецкие СМИ сообщали, что Берлин участвует в переговорах о передаче Украине дополнительных установок Gepard.

Этой весной Шольц анонсировал передачу укранской армии дополнительных Gepard и системы ПВО IRIS-T.

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