По его словам, присутствие польского войска в приграничных районах возобновляется.

Польша возобновляет присутствие войск в приграничных районах, а также усиливает другие меры безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Бартошицы, находящиеся недалеко от польской границы с Калининградской областью РФ.

"На всей пограничной полосе мы будем сооружать физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех других служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь тот процесс", – приводит его заявление Польское радио.

По его словам, присутствие польского войска в приграничных районах возобновляется и является частью улучшения безопасности в этих регионах.

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Как мир отмежевывается от РФ на границе

На границе между странами Европейского союза с Россией и Беларусью возводят ограждение. По состоянию на март 2023 года сухопутный забор простирался на 1,5 тысячи километров. Самую длинную ограду возвели в Литве. На границе с Беларусью страна построила 502 километра ограждения, а на границе с Калининградской областью РФ – 45 километров.

Кроме того, в феврале 2023 года начали строительство забора на границе с Россией в Финляндии. Сообщалось, что тестовый вариант ограждения длиной в три километра должны возвести до конца июня.

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