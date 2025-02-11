Хегсет отрицает возможность такого развития событий.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что администрация президента Дональда Трампа не будет отправлять американские войска в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Пентагона сказал во время пресс-конференции в штаб-квартире Африканского Командования Вооруженных сил США, которое расположено в немецком Штутгарте.

Учитывая то, что предыдущий президент США Джо Байден не поддерживал отправку американских войск в Украину, у Хегсета спросили, будет ли новая администрация Дональда Трампа готова на такой шаг – в том числе для отслеживания поставок вооружения.

Видео дня

"Мы не отправляем войска США в Украину", – подчеркнул Гегсет.

Отправка войск в Украину

Как сообщал УНИАН, в январе президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном размещение иностранных войск на украинской территории. Киев рассматривает это как одну из гарантий безопасности.

Идею Макрона о размещении миротворцев в Украине поддержал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц считает, что споры вокруг размещения миротворческих сил в Украине "неуместны и преждевременны".

Вас также могут заинтересовать новости: