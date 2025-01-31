Трамп не желает направлять в Украину дополнительную помощь, и также он не хочет принимать Украину в НАТО.

Президент США Дональд Трамп подрывает собственную идею относительно устойчивого и длительного мира в Украине. Такое мнение высказал в своей статье обозреватель The Washington Post Ли Хокстедер, отмечая, что Трамп не желает направлять в Украину дополнительную помощь, не говоря уже об американских войсках; также он не хочет принимать Украину в НАТО.

Что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины - без чего перемирие было бы бессмысленным, то он считает это проблемой Европы.

"Трамп, возможно, саботирует свою собственную цель - прекратить катастрофическую войну, которая сейчас приближается к своей третьей годовщине: он не связывает концы с концами", - говорит немецкий аналитик по вопросам безопасности Ян Техау.

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Хокстедер указывает, что европейские чиновники уже начали переговоры о создании сил для защиты Украины. В их состав могут войти британские, французские, голландские, скандинавские и балтийские войска, а также некоторые другие. Однако важнейшим условием было бы наличие мощного американского резерва, возможно, базирующегося в Польше.

"Проще говоря, Европа не может остановить войну в Украине в одиночку. А Соединенные Штаты не смогут успешно завершить ее без европейских войск. Сотрудничество и взаимозависимость являются ключевыми факторами - если или когда будет достигнуто согласованное прекращение огня... Но вместо того, чтобы ободрить европейских союзников и дать понять, что Вашингтон прикроет их, Трамп обрушивается на них с агрессией и оскорблениями", - пишет Хокстедер.

Если это и есть искусство сделки американского президента, то оно вряд ли сработает, подчеркивает он.

У Трампа есть и другой вариант, отмечает обозреватель - просто отказаться от Украины, прекратив военную помощь.

Но это может сделать Украину "Афганистаном" Трампа, усилив хаос и беженцев. Это также будет сигналом Китаю и другим противникам, что Вашингтон слаб.Кроме того, это может подтолкнуть союзников США в Европе разрабатывать собственные программы ядерного оружия.

Трамп и война в Украине

Ранее в команде Трампа сообщили, что хотят найти решение этого конфликта за 100 дней. Новый американский президент уже пригрозил Кремлю новыми санкциями, если достичь мира не удастся.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что розиция пДональда Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться – и завершиться переговорами. Но любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон. Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских" целей.

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