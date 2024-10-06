Необычный инцидент может сигнализировать сразу о двух неприятных процессах.

Ликвидация 6 северокорейских военных в результате ракетного удара ВСУ по оккупированной части Донбасса является еще одним свидетельством формирования более тесной оси Москва-Пхеньян. Также это может указывать на дальнейшие попытки Кремля сформировать своеобразный "иностранный легион" для войны в Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что Северная Корея уже обеспечивает львиную долю артиллерийских снарядов, используемых Россией на фронте. Но КНДР также обладает довольно большой армией. В условиях высоких потерь и постоянной потребности в новом "пушечном мясе" Россия могла бы "арендовать" некоторое количество северокорейских солдат, как минимум для выполнения вспомогательных небоевых задач, пишет издание.

Хотя сам российский диктатор ранее публично заявлял, что Россия не нуждается в северокорейских солдатах, реальность несколько сложнее. Российские Telegram-каналы, имеющие контакты в Минобороны РФ, уже несколько месяцев мусолят слухи об отправке северокорейских войск на Донбасс. А конкретно – нескольких инженерных бригад для строительных работ.

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Южнокорейские журналисты даже успели подсчитать, что аренда 3-4 северокорейских инженерных бригад обошлась бы Кремлю в 115 миллионов долларов.

"Шесть северокорейцев, погибших в четверг на "учениях", точно не собирались ремонтировать дороги. Вся эта история остается непроясненной, однако она несет в себе двойной урок", – пишет Corriere della Sera.

Первый вывод, который делает газета: ось "Москва-Пхеньян-Тегеран-Пекин", которая помогает действиям России в Украине, становится все более узнаваемой. Второй вывод: стратегия Путина по формированию своего рода иностранного легиона тоже становится все более отчетливой.

"Его генералы отдают приказы о наступлении, не заботясь о сохранении жизней. Поэтому Кремлю нужны иностранцы, которых можно бросить в топку, и он вербует их преступным путем", – пишет газета, приводя примеры того, как Москва обманным путем заманивала на фронт граждан Индии, Кубы, стран Африки и даже минимум одного датчанина.

Но главным источником "иностранного легиона Путина" являются таджики, казахи и другие мигранты из Центральной Азии. Правда в их случае схема несколько иная. Их не столько заманивают в Россию из их родных стран, сколько заставляют записываться на фронт тех, кто уже находится в России – под угрозой ареста и депортации.

По подсчетам, такими уловками Кремль смог отправить на фронт несколько тысяч иностранцев, еще десятки тысяч находятся в условном "резерве".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сейчас на Торецком, Краматорском и Северском направлениях ситуация остается сложной, но контролируемой. Относительно стабильной является ситуация вблизи Часового Яра, там враг штурмует малыми группами без применения техники.

Также мы рассказывали, что собой представляет типичный российский солдат образца осени 2024 года. Основная мотивация, с которой россияне идут на фронта – получить большие деньги, которые им обещают.

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