Основная мотивация, с которой россияне идут на фронта - получить большие деньги, которые им обещают.

Российские солдаты имеют низкую мотивацию, но их много и они хорошо оснащены. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказала пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"На нашем направлении [против ВСУ] стоят штатные подразделения, укомплектованные контрактниками. Пополняются они также контрактниками. Сейчас в РФ уже утвержден размер единовременного пособия при подписании контракта - 1 млн рублей. Это стоимость квартиры в Подмосковье (на самом деле нет, квартиры стоят дороже - УНИАН). Представьте, что это значит для "Ваньки из глубинки". Он сразу обеспечивает семью, выплачивает ипотеку и идет умирать в Украине с уверенностью, что его семья обеспечена. Поэтому мы видим, что контрактников среди россиян очень много", - говорит она.

По словам Бобовниковой, "утилизация" таких контрактников на фронте "проходит на высоком уровне".

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"Конечно, они проходят какую-то подготовку, но их мотивация очень низкая. Россияне бросают позиции, есть нередкие случаи дезертирства, ведь они получили деньги - это все, что им было нужно. Если они бегут на нас с автоматами, то мы успешно отражаем эти штурмы. По экипировке, они оснащены нормально - бронежилет, каска, российский пиксель, все есть", - рассказывает пресс-секретарь.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина может провести новое контрнаступление в 2025 году. Военный эксперт Александр Мусиенко очертил два сценария того, как может происходить такое контрнаступление.

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