Глава британского МИД отметил, что "истинное намерение президента России Владимира Путина - стереть Украину с карты".

Британское правительство объявило о новых санкциях против Российской Федерации. В "черном списке" оказался министр образования РФ Сергей Кравцов из-за принудительной депортации украинских детей.

"В его пугающей программе насильственной депортации детей и наполненной ненавистью пропаганде, извергаемой его приспешниками, мы видим истинное намерение президента России Владимира Путина - стереть Украину с карты мира. Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает путинский режим, в том числе тех, кто хотел бы, чтобы Украина была уничтожена, ее национальная идентичность растворилась, а ее будущее было стерто", - цитирует министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли издание The Guardian.

Пакет санкций ЕС в прошлом месяце включал тех, кто несет ответственность за "насильственное перемещение и депортацию украинских детей и лиц, ответственных за разграбление культурного наследия Украины".

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Санкции Великобритании против России – что известно

В июне 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении уполномоченной по правам детей России Марии Львовы-Беловы за принудительное перемещение и усыновление украинских детей.

По информации Лондона, многих детей отправили в лагеря перевоспитания, где они "подвергаются российско-ориентированному академическому, культурному, патриотическому и военному воспитанию".

Министр культуры России Ольга Любимова также попала под санкции "за использование своего положения для поддержки разрушительной антиукраинской политики российского государства", а бывший ведущий Russia Today Антон Красовский — за распространение "пропаганды, разработанной для разжигания насилия и ненависти к Украине".

Всего Великобритания ввела 14 пакетов санкций в ответ на "попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность", 11 из которых были связаны с насильственным переселением детей. Ограничения предполагают замораживание активов и запрет на поездки.

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