Известно, что в начале апреля Иран обвинил Израиль в атаке на консульство, которое расположено в Сирии.

Иранский политик Хамид-Реза Тараги, который имеет жесткую позицию, заявил, что Тегеран будет настороженно относиться к Израилю, который "пытается втянуть другие стороны в региональную войну". Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Настаивание Ирана на недопущении эскалации конфликта не означает, что Иран будет сидеть и ничего не делать, если Израиль осуществит такую агрессию", - отметил политик.

Такое заявление прозвучало после того, как Иран обвинил Израиль в атаке на иранскую дипломатическую миссию в Сирии, из-за чего по всему Ближнему Востоку раздается вопрос, как и когда может отреагировать Тегеран.

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В издании отмечают, что враждебность исламского режима к Израилю и США всегда была уравновешена прагматизмом, который хочет избежать прямого конфликта, однако напряженность в отношениях с этими странами возросла после того, как боевики ХАМАС, которых поддерживает Иран, напали на еврейское государство.

В то же время Иран поддержал группу так называемой "Оси Сопротивления", однако утверждал, что боевики действуют независимо, однако Израиль нанес ряд ударов по объектам в Сирии, которые связаны с Ираном.

"Через три месяца после начала войны между Израилем и ХАМАС Тегеран ответил на предполагаемую израильскую атаку, в результате которой погиб еще один из его командиров в Сирии, запустив шквал ракет по тому, что он назвал израильским "шпионским центром" на севере Ирака. В результате атаки погибло несколько гражданских лиц, но не было никаких сообщений или заявлений о жертвах со стороны Израиля", - отмечают в публикации.

В свою очередь влиятельный иранский журналист Хоссейн Шариатмадари потребовал "ответных ударов по сионистским посольствам и консульствам", которые, по его мнению, являются "законным правом Ирана".

Авторы материала отмечают, что Иран и Израиль имеют историю посягательств на интересы друг друга, однако исламская республика ни разу не наносила прямого удара по еврейскому государству. Отмечается, что Израиль убил примерно шесть ученых-ядерщиков на территории Ирана в течение более десяти лет, а также военных чиновников в Иране и регионе. В то же время Израиль в основном не подтверждает и не отрицает свою причастность к таким случаям.

"Такие нападения ставят в неудобное положение иранский режим, который пытается демонстрировать свою силу и позиционировать себя как покровителя региональных антиизраильских сил, включая "Хизбаллу" в Ливане, йеменских хуситов, ополченцев в Ираке и Сирии, а также ХАМАС", - добавили в материале.

Когда у Тараги спросили, может ли Иран нанести ответный удар по дипломатическим миссиям Израиля, он ответил, что исламская республика не допустит никакого нападения, а "даст просчитанный ответ".

"Он может нанести удар по пустому зданию и заявить, что снова нанес удар по ключевому объекту Моссада в Эрбиле. Но они это уже сделали, поэтому этого может быть недостаточно", - отметил один из специалистов, который знаком с операциями поддерживаемых Тегераном группировок.

Кроме того, командующий ВВС США на Ближнем Востоке, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что обеспокоен тем, что "может существовать риск для наших сил" из-за иранской риторики, которая направлена на США.

"Я не вижу сейчас никаких конкретных угроз для наших сил, но мы очень внимательно следим за этим, чтобы увидеть, закончится ли пауза, которой мы воспользовались с февраля", - объяснил он.

В то же время бывший посол Ирана в Ливане Ахмад Дастмальчян заявил, что Тегеран пользуется "разумным управлением кризисом", выжидая своего времени.

"Он, безусловно, даст решительный ответ в нужное время и при нужных условиях. Но он даст просчитанный ответ Израилю, а не отреагирует импульсивно", - добавил он.

Что этому предшествовало

В начале апреля Иран обвинил Израиль в том, что страна нанесла удар по их консульству в Сирии, в результате чего тогда погиб, в частности, и командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал Мохаммад Реза Захеди.

В то же время представитель Сил обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари отказался комментировать этот удар, однако отметил, что место, по которому был нанесен удар - "это не консульство и не посольство", а военное здание сил Кудса, которое замаскировали под гражданское здание в Дамаске.

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