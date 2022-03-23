Этот шаг стал ответом на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства России при ООН в Нью-Йорке.

Москва объявила о высылке американских дипломатов из России.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД России.

"Согласно заявлению, высокопоставленному дипломату дипломатической миссии США в Москве в среду была вручена записка со списком высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата"", - говорится в сообщении CNN.

Этот шаг стал ответом на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.

"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении России получат решительный и адекватный ответ", — говорится в заявлении.

В заявлении не уточняется, каких дипломатов и сколько оно намерено выслать.

Напомним, ранее белорусский МИД заявил, что число украинских дипломатов в Беларуси будет сокращено и они должны покинуть территорию республики в течение 72 часов.

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