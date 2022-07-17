В Украине продолжают гибнуть мирные жители из-за российских ракетных обстрелов, отметила дипломат.

Кремль продолжает презирать человеческие жизни, нанося ракетные удары по Украине.

Об этом посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк заявила в микроблоге Twitter по случаю 8-й годовщины сбития самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью.

"8 лет назад российская ракета сбила самолет MH17 над Украиной, унеся жизни 298 человек. Я почитаю их память, в то время как российские ракеты продолжают падать на Николаев, Днепр и другие украинские города, убивая мирных жителей и демонстрируя пренебрежение Кремля к международному праву и человеческой жизни", - заявила Бринк.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны "ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

23 июня этого года стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы признала РФ виновной в сбитии малазийского самолета рейса MH17.

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