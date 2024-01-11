Указывается, что Украину пора пригласить в НАТО.

Если военная поддержка Украины в ее борьбе против российской агрессии ослабнет, последствия будут ужасными для Европы и остального мира, пишет американский журнал Foreign Affairs.

"Если Путину разрешат достичь какой-либо из его целей в Украине, он не остановится на достигнутом. Россия будет больше угрожать своим соседям, от Молдовы до стран Балтии, и будет дестабилизировать земной шар. Другие региональные и глобальные силы примут во внимание его успех и используют подобную тактику для достижения своих целей", - пишет издание

Поражение Украины означало бы начало распада международной системы, указывается далее:

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"Неуверенность в себе на Западе приведет к губительным решениям. История показывает, что успокаивание диктаторов не ведет к миру; это лишь рождает будущий конфликт. Поэтому важно, чтобы союзники Украины в 2024 году усилили свою поддержку".

Также отмечается, что Украину пора пригласить в НАТО:

"Если в конце войны Украина останется в серой зоне между Россией и НАТО, это будет поводом для дальнейшей нестабильности и российской агрессии… После вторжения в феврале 2022 года Финляндия и Швеция увидели, что перед лицом империалистической России нейтралитет больше не является вариантом и что только членство в НАТО может гарантировать их суверенитет. То же касается и Украины... Пора пригласить Украину в НАТО. Это не означает, что Украина станет членом мгновенно, но это даст Путину недвусмысленное сообщение о том, что его война уже проиграна".

Украина может победить в войне, обороняясь - мнение

Ранее Foreign Affairs публиковал мнение, что Украина может победить в развязанной Россией войне посредством обороны.

Этот вариант на Западе сейчас по большей части игнорируют. Однако, в нем есть смысл, писал журнал, ведь победа Киева и его западных партнеров во многом заключается в том, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину достичь его стратегических целей: ослабить Киев, захватить как можно больше территории и не допустить дальнейшей интеграции Украины с Европой.

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