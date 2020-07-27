Der Spiegel: Внутренний хаос мешает ОБСЕ заниматься проблемой войны в Украине

Из-за дипломатической цепной реакции внутри организации возник вакуум лидерства, и эксперты считают, что это один из худших кризисов за все время существования ОБСЕ.

В конфликте между Арменией и Азербайджаном недавно вспыхнули новые столкновения недалеко от границы, после которых остались мертвые и раненые. Война на Востоке Украины продолжаются, несмотря на все попытки добиться стабильного прекращения огня. Тем временем, пользуясь кризисом, который вызвал коронавирус, правительства сокращают свободу СМИ.

"Три вызова для мира и демократии. Три задачи, с которыми ОБСЕ имеет дело", - пишет Der Spiegel.

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Издание напоминает, что организация появилась после Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе во времена Холодной войны. Это единственный форум по вопросам политики безопасности, в котором представлены все страны Европы, постсоветские страны, США и Канада. ОБСЕ стал платформой диалога и "стражем верховенства закона и демократических стандартов". Но во времена, когда геополитическая ситуация все больше наполнена недоверием и односторонними действиями стран, кажется особой неудачей, что организация и сама переживает кризис. Некоторые эксперты называют его худшим с момента основания ОБСЕ.

В последние дни организация страдала от кадровых проблем. Предыдущий генеральный секретарь ОБСЕ швейцарский дипломат Томас Гремингер потерял свою должность. Это же произошло и с французом Арлемом Дезиром, который до недавнего времени был представителем организации по свободе СМИ. Без руководства осталось Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), которое обычно отправляло наблюдателей на выборы. До недавнего времени ведомство возглавляла экс-министр иностранных дел Исландии Ингиберг Сольрун Гисладоттир. Итальянец Ламберто Заньер, который был председателем Высшей комиссии по вопросам национальных мерншин, тоже покинул эту должность.

"Поляризация, которая меняла ОБСЕ годами, недавно стала еще более интенсивной", - сказал Гремингер журналистам Der Spiegel.

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По его мнению, кризис лидерства в ОБСЕ - это симптом более масштабной геополитической напряженности. В начале цепи событий, которая привела к текущему вакууму на верхушке организации, было ведомство Дезира и дипломатическая нота, которую получила Албания в середине июня. Тирана сейчас председательствует в ОБСЕ. Отправителем было министерство иностранных дел Азербайджана. В ноте была жалоба на "выборочную критику" Дезира относительно состояния СМИ в стране. Вместе с Таджикистаном Азербайджан заблокировал обычно широкий мандат французского дипломата. Также Таджикистан помог Турции не допустить продолжения работы Гисладоттир во главе БДИПЧ. Блокирование этих двух должностей в ОБСЕ повлияли на другие позиции. Франция, Исландия, Канада и Норвегия хотели утвердить кандидатов пакетом сразу на все четыре позиции. Кроме того они отказались переизбирать Гремингера и Заньера.

Сам Гремингер сказал Der Shiegel, что понимает позицию относительно продления мандата или всех четырех руководителей ОБСЕ, или ни одного из них. Но он не понимает, почему такие страны, как Франция, настолько политически пассивные в отношении Азербайджана.

Дипломатическое потрясение, которое привело к появлению вакуума в руководстве ОБСЕ, соответствует общей ситуации в организации. Уже довольно долго ей присущи непримиримые разногласия во взглядах и отсутствие желания работать вместе. Напряжение между Москвой и Вашингтоном влияет на работу и атмосферу в ОБСЕ. А после того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины, в организации воцарилось отсутствие доверия и взаимные обвинения.

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"Очень поляризованная динамика в ОБСЕ была ощутима на еженедельных встречах Постоянного совета по вопросам Украины, но не только там", - сказал Гремингер.

В декабре этого года в Тиране пройдет заседание Совета министров ОБСЕ, на котором должны быть назначены кандидаты на все четыре руководящие должности в организации. Но уверенности в том, что это произойдет, нет. В ОБСЕ действует принцип консенсуса: любая из 57 стран-участниц может заблокировать назначение кандидата на каждую должность.

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