Речь идет о выплате пособий палестинцам с Западного берега.

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим с Западного берега, которые остались без работы.

После атаки ХАМАС на Израиль правительство страны закрыло Западный берег реки Иордан. В результате этого более 100 тысяч палестинцев, которые жили там, но работали в Израиле, остались без работы. В Израиле и США опасаються, что такие условия могут привести к эскалации насилия.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, несколько недель назад израильский премьер спросил, готовы ли ОАЭ поддержать их и выплатить деньги палестинским рабочим. Президент ответил, что не может этого сделать, а затем с сарказмом предложил обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян сказал, что Зеленский получает много денег от многих стран, поэтому, возможно, он сможет ему помочь", - пишет издание.

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Вчера СМИ сообщали, что в результате авиационного удара израильской армии был убит высокопоставленный командир террористической группировки "Хезболла".

Тем временем в Национальной разведывательной службе Южной Кореи заявили, что ХАМАС использует в войне против Израиля оружие производства Северной Кореи.

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