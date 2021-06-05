Женщину задержали в апреле 2020 года по подозрению в деятельности "Украинской разведывательно-диверсионной группы".

В России к восьми годам заключения приговорили военнослужащую Татьяну Кузьменко, задержанную в оккупированном Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на ТАСС.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года военнослужащей Кузьменко, которую в апреле 2020 года задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму по подозрению в деятельности "Украинской разведывательно-диверсионной группы".

"Назначили 8 лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно", - сообщила пресс-секретарь суда Елена Катькало.

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В суде также отметили, что женщина признала свою вину.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Задержание "агентурной группы" в Крыму: подробности

В апреле 2020 года ФСБ России сообщила о задержании в оккупированном Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как утверждали в ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащая ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку.

В отношении задержанных следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в московское СИЗО "Лефортово". Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По утверждению ФСБ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного в апреле 2020 года на три года и восемь месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы сделал по заказу украинской разведки.

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Автор: Павел Степанец