В городе Рамбуйе, недалеко от Парижа, 36-летний выходец из Туниса напал с ножом на копа в полицейском участке.
Об этом пишет BBC.
Мужчина бросился на женщину, когда та возвращалась с обеденного перерыва.
Читайте такжеСанду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя Молдовы
Свидетели заявили, что за считанные минуты до произошедшего злоумышленник прогуливался возле отделения, делая вид, что разговаривает по телефону, и воспользовался возможностью зайти, когда коп проходила через дверь безопасности.
Коллеги полицейской сразу открыли огонь. Один из невооруженных административных работников получил ранение в шею.
Пострадавшая скончалась от полученных травм. По предварительной информации, нападавшим оказался 36-летний выходец из Туниса, приехавший во Францию несколько лет назад.
Полиция расследует произошедшее как возможный террористический акт.
Вас также могут заинтересовать новости
- Кортеж премьера России попал в ДТП – соцсети (видео)
- Страны Балтии выгонят российских дипломатов в знак поддержки Чехии
- Российский оппозиционер Навальный прекратил голодовку
- В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировано смертей от COVID-19 за сутки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram