Полиция расследует произошедшее как возможный террористический акт.

В городе Рамбуйе, недалеко от Парижа, 36-летний выходец из Туниса напал с ножом на копа в полицейском участке.

Об этом пишет BBC.

Мужчина бросился на женщину, когда та возвращалась с обеденного перерыва.

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Свидетели заявили, что за считанные минуты до произошедшего злоумышленник прогуливался возле отделения, делая вид, что разговаривает по телефону, и воспользовался возможностью зайти, когда коп проходила через дверь безопасности.

Коллеги полицейской сразу открыли огонь. Один из невооруженных административных работников получил ранение в шею.

Пострадавшая скончалась от полученных травм. По предварительной информации, нападавшим оказался 36-летний выходец из Туниса, приехавший во Францию несколько лет назад.

Полиция расследует произошедшее как возможный террористический акт.

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Автор: Яна Ставская