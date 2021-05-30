Посетители смотрели шоу бесплатно, но должны были пройти три теста на коронавирус.

Во Франции пять тысяч зрителей посетили концерт — эксперимент, который поможет определить безопасно ли позволять стольким людям в масках танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без соблюдения социальной дистанции.

Об этом сообщает Associated Press.

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Эксперимент состоялся 29 мая в Париже.

Посетители смотрели шоу бесплатно, но должны были пройти три теста на коронавирус: два до и один после концерта. По словам организаторов эксперимента, чтобы еще больше снизить риск, они допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

Франция не разрешает музыкальные концерты с начала 2020 года из-за распространения COVID-19.

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По состоянию на 30 мата 2021 года почти треть населения Франции жили в условиях жесткого карантина. Почти все второстепенные магазины были закрыты, а выход из дома был возможен лишь со специальной формой с указанием причины.

С 19:00 начинался комендантский час.

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Автор: Елена Коваленко