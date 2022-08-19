Французские генералы извлекают уроки из войны в Украине. Вероятность большой войны на сегодняшний день является самой высокой за время после Второй мировой войны.

Французская армия в случае полномасштабной войны столкнется с проблемами - в первую очередь, с нехваткой оружия и боеприпасов.

Об этом пишет RFI ссылаясь на итоги нескольких заседаний комиссии по обороне Нацсобрания Франции, которые проводились на фоне войны России против Украины. В ходе встреч обсуждались вопросы готовности Франции защитить себя в случае "конфликта высокой интенсивности".

Отмечается, что вероятность такого конфликта на сегодняшний день является самой высокой за время после Второй мировой войны.

"Угрозы нарастают, и переход к (боевым) действиям, как в Украине, это реальность - даже для Европы... Несдержанное применение силы вновь стало для многих способом разрешения конфликтов", - сказал начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар.

Он также отметил героически сражающейся Украины, чей пример показал, насколько важным в ходе войны является единение армии и народа, отметили генералы. "Мужество и боевой дух украинских солдат во многом обусловлены мощной поддержкой населения страны", - сказал Бюркар добавив, что Франции нужно укреплять связи армии и общества.

"Мы видим в Украине, что моральная сила, приверженность солдат делу, которое они защищают, и взаимная поддержка армии и нации — это не только теоретические вопросы. Это существенные положения, которые имеют оперативный эффект", - добавил командующий сухопутными силами Франции Пьер Шиль

Также важным аспектом является борьба с вражеской пропагандой - еще одно направление, на котором украинцы действуют блестяще.

"Конфликты 21-го века глобализированы […] и "медиатизированы", с ожесточенной битвой нарративов. Мы сталкиваемся с растущим манипулированием информацией […]. Столкнувшись с возросшей опасностью проиграть войну, несмотря на победу на поле боя, крайне важно, чтобы мы укрепляли и наши кибервозможности", - говорил генерал авиации Фредерик Паризо.

Глава сухопутных войск Пьер Шиль отмечает, что "Франция должна иметь возможность рассчитывать на свою армию, которая обязана подготовиться и, если потребуют обстоятельства, вступить в крупный конфликт".

По словам вице-президента парламентской комиссии по обороне Жан-Луи Тьерио, несмотря на то, что Франция имеет ядерное оружие и крупнейшую армию Европы, имеющую опыт боевых действий, она не готова должным образом к полномасштабной войне.

Французской армии не хватает, в первую очередь, военной техники и боеприпасов.

"У нас есть боеприпасы на 15 дней, а для некоторых видов оружия, которые я не могу назвать по соображениям национальной безопасности, нам хватит всего на 3-4 дня", - говорит глава сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

Франция стала вновь увеличивать оборонные расходы в 2017 году на фоне "гибридной войны", которую РФ вела против Украины с 2014 года.

Предыдущие сокращения расходов были связаны с тем, что конфликты высокой интенсивности на европейской территории, с развертыванием танков, авиации и артиллерии, считались маловероятными.

"Французская армия тоже готовилась не к большой войне, а к конфликтам малой интенсивности - в первую очередь к операциям против джихадистов в Африке. Но этот опыт не является решающим в случае полномасштабной войны", - считает глава Генштаба Тьерри Бюркар.

Вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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