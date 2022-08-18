У нас есть всего три месяца, чтобы предотвратить это "предательство", считает Ричард Кемп.

Западные страны могут "предать" Украину и дать России победить. Исход полномасштабного вторжения страны-агрессора определит зима и то, насколько Путину удастся манипулировать на теме газа.

Об этом в интервью The Telegraph заявил бывший командующий британской армией полковник Ричард Кемп.

По его мнению, у Украины есть всего три месяца, чтобы предотвратить "зимнее предательство". Полномасштабная война может погрузиться в фазу "глубокой заморозки", а страны-союзники начнут давить на президента Владимира Зеленского, отметил Кемп.

"Украина вот-вот вступит в период максимальной уязвимости, когда на сцену прибывает традиционный союзник России - генерал Зима, и Кремль закручивает энергетические винты против дрожащих европейских сторонников Киева. На поле боя зима повлияет на обе стороны... Зима, как правило, благоприятствует обороняющемуся, который лучше может найти укрытие и тепло, в то время как передвижение пешком и на машине, более необходимое для нападающих, затруднено сначала грязью, а затем снегом. Это может позволить украинской армии удержать то, что у нее есть сейчас, но помешает ей вернуть какую-либо значительную часть обширных территорий, находящихся под господством России", - считает британский полковник.

Однако зима повлияет на исход войны не только на фронте. Холод окажет наибольшее стратегическое влияние не в Украине, а в других европейских странах. По мнению Кемпа, союзникам нашей страны надоест "морозный пейзаж" и экономический кризис, из-за чего они могут начать давить на Зеленского, чтоб тот шел на уступки, которые будут на руку Путину.

"В то время как европейцы слепо утоляли свой голод по дешевой российской энергии, Путин годами готовил для них стратегическую ловушку. Его финансирование, дезинформация и агенты влияния в экологическом движении увеличили зависимость от России, сыграв решающую роль в предотвращении добычи сланцевого газа в Европе, а также в прекращении Германией ядерной энергетики под сильным влиянием партий зеленых, возникших из финансируемого Москвой антиядерное движение в 1980-х гг. Мастер политической и экономической войны, а также пропаганды, Путин преследовал как экономическую выгоду России, так и получение политического влияния в подобных ситуациях", - считает Кемп.

Запад хочет вести к минимуму экономический ущерб из-за санкций, утверждает полковник. Страны-союзники Украины значительно сократить потребление газа среди бытовых потребителей, также цены на газ могут сильно взлететь. Это вызовет массовое недовольство избирателей и якобы заставит политиков пересмотреть свою приверженность Украине и особенно жестким санкциям против РФ, заявил Кемп.

"Путин знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся, в том числе путем полного отключения энергоснабжения. С этой угрозой, нависшей над их головами, он будет манипулировать прекращением огня на саммите G20 в ноябре, заявив, что мир может наступить, если он удержит Донбасс, Крым и захваченную им территорию вдоль южного побережья Украины", - добавил британский полковник.

Свои идеи кровавый диктатор будет пытаться аргументировать псевдореферендумами на оккупированных территориях. Он будет обращаться не к украинцам, а к другим европейцам. Путин попытается убедить мир, что многие экономические проблемы якобы решатся, если санкции против РФ ослабятся. По мнению Кемпа, идеи диктатора могут понравиться и президенту США Джо Байдену, который уже заговорил о возможности уступок, и другим политикам.

"У лидеров возникнет соблазн ухватиться за мирное предложение Путина, отказавшись от поддержки Зеленского. До сих пор говорили, что война на истощение идет на пользу Украине. Вот-вот предстоит серьезное испытание. Возможно, этот тезис изначально был построен на ложной предпосылке: Россия обычно плохо начинала войны в своей истории, но со временем смогла задействовать свои огромные ресурсы и людские ресурсы. А украинцы полностью зависят от иностранного вооружения, техники и разведки", - считает британский полковник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Жданов ответил, достаточно ли вооружена украинская армия для контрнаступления.

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