Глава МИД Венгрии утверждает, что запрет на въезд Греже противоречит дружественным взаимоотношениям.

Украинского посла в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел после того, как уполномоченного правительства по вопросам сотрудничества между Саболч-Сатмар-Березской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвана Грежи «развернули» на границе.

Об этом сообщает Hungary Today.

Читайте такжеБайден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства

24 ноября Грежи не пустили на территорию Украины, поскольку его подозревают во вмешательстве в местные выборы на Закарпатье.

"Это прозвучало, как гром среди ясного неба", – прокомментировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, политику на три года запретили въезд в Украину.

Сийярто добавил, что во время разговора с Кулебой две недели назад они договорились оставить позади напряжение, возникшее в ходе избирательной кампании в Украине, и "сосредоточиться на позитивных вопросах".

Глава МИД утверждает, что запрет на въезд Грежи противоречит дружественным взаимоотношениям.

Вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине: что известно

По данным наблюдателей Гражданской сети ОПОРА, венгерские чиновники во время посещения Закарпатья в период кампании по местным выборам проводили агитацию за партию «КМКС «Партия венгров Украины».

26 октября в МИД вручили ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.

27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская