В МИД объяснили, что иностранец прибегал к агитации за одну из политических сил в Украине – участника избирательного процесса.

Сегодня уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью господину Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за имеющегося запрета.

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Об этом говорится в комментарии Министерства закородонных дел.

"Решение о запрете на въезд гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядком. Одним из оснований для этого является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины. В случае с господином Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса", - сообщили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что это решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет на въезд связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

"Согласно установленному порядку, решение о запрете на въезд в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины. Законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему на въезд на территорию Украинского государства", - пояснили в МИД.

Также в министерстве призвали иностранных граждан, посещающих Украину, независимо от занимаемых ими должностей, уважать законодательство нашего государства.

Вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине: что известно

По данным наблюдателей Гражданской сети ОПОРА, венгерские чиновники во время посещения Закарпатья в период кампании по местным выборам проводили агитацию за партию «КМКС «Партия венгров Украины».

26 октября в МИД вручили ноту протеста послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с агитацией венгерских официальных лиц в день местных выборов на Закарпатье.

27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам.

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Автор: Юлия Петриченко