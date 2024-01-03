Если Россия достигнет своего, вместе с Украиной поражения потерпят и США.

По мнению ряда экспертов, РФ имеет определенные успехи на Западе, в частности в продвижении своих идей относительно отношения к Украине и прекращения помощи. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на соответствующие исследования.

Отмечается, что кремлевские нарративы все чаще находят отражение во влиятельных западных изданиях. В частности говорится, что Украине не выиграть войну, что ей нужно искать мира через территориальные уступки, а Западу якобы невыгодно поддерживать Украину.

"В ряде влиятельных западных изданий все чаще встречается мнение о том, что Россия посылает сигналы о возможности мира, хотя в СМИ и официальных заявлениях российские официальные лица и пропагандисты далее открыто говорят, что хотят "стереть Украину как понятие, народ и государство", - говорится в публикации.

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Тезисы российской пропаганды, которые сознательно или не очень повторяют западные политики, способствовали тому, что по крайней мере на несколько месяцев заблокирована американская и европейская помощь Украине. В то же время эксперты предупреждают: успех информационной стратегии РФ станет смертоносным не только для Украины, но в будущем - и для Запада. Москва полагается на то, что найдет в западных странах достаточно голосов для поддержки мнения о выгодности реинтеграция России в мировую экономику и политику. Для успеха Кремля достаточно просто прекращения поддержки, которая идет Украине от западных партнеров.

По мнению исследовательницы ISW Натальи Бугаевой, если Россия добьется успеха, это приведет к катастрофическим последствиям в Украине и подтвердит, что Кремль может заставить Запад действовать себе во вред и в интересах Кремля. Успех Москвы докажет: ее "рефлексивный контроль является эффективным асимметричным боевым потенциалом против США". То есть, аналогичным путем могут действовать и другие противники Соединенных Штатов, если захотят манипулировать Вашингтоном.

В исследовании ISW говорится, что если Запад позволит Москве преодолеть Киев, это станет "стратегическим поражением, которое США нанесли бы сами себе", потому что противники поймут: Америка способна действовать вопреки своим интересам, даже не осознавая этого.

ISW предупреждает: США столкнутся с наихудшей угрозой со стороны России со времен распада Советского Союза – с риском более крупной и дорогостоящей войны в Европе. Также, по мнению исследовательницы, победа России "скорректирует" весь мир, ибо "сдерживание Америки" взбодрит тех, кто имеет явное или скрытое намерение нанести ущерб США.

По данным Washington Post, во Франции Москва пытается подорвать поддержку украинцев, ослабить участие страны в НАТО. Кроме того, увеличить политическое противостояние внутри страны с помощью социальных сетей и своего влияния на французских политиков и лидеров общественного мнения. Издание рассказывает, что российские "активные меры" курирует непосредственно из Кремля первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его указаниям кремлевские политтехнологи создавали статьи, а фабрики троллей распространяли идеи о якобы вреде, который несет экономика Франции от западных санкций против России. Также" в массы "вбрасывалось, что помощь Украине – "глупая авантюра", а США наживаются на войне.

Как отмечает аналитик Центра исследований ГО Детектор медиа Егор Брайлян, Россия манипулирует свободой слова в мире – представляет свои нарративы как альтернативу к тому, что можно почитать в мейнстримных медиа. Более того, все чаще выдает своих агентов влияния за"независимые новостные ресурсы". Брайлян настаивает: Кремль действует через государственные медиа, неправительственные организации, Церковь, "фабрики троллей", сферу образования, политиков, дипломатов и даже знаменитостей.

По словам исследователей, использование таких различных агентов воздействия требует обширной шпионской агентуры. В начале полномасштабного РФ в Украину странам Запада удалось нанести значительный удар по российской шпионской сети – из стран ЕС было выслано 600 чиновников, из которых 400 были офицерами российской разведки, действовавшими под дипломатическим прикрытием. Тогда глава внутренней разведки Британии (MI5), назвал этот шаг "самым значительным стратегическим ударом" по разведывательным службам РФ, но вскоре сеть российской разведки оправилась и вернулась с жаждой мести. Как пишет Foreign Affairs, российская разведка "становится изобретательнее", все больше полагается на иностранных граждан и активно вербует новых агентов среди последних русских эмигрантов за рубежом.

Как говорят исследователи, сейчас Кремль возродил давний нарратив о борьбе против Запада, которая тянется с советских времен, будто Москва "противостоит Соединенным Штатам и Европе, которые выступают против России, а украинцы служат лишь марионетками своих западных кураторов".

"Еще в коммунистические времена советские агенты поняли, что им на самом деле не нужно продавать полноценную коммунистическую идеологию. Вместо этого они могли изобразить Советский Союз как альтернативу западному империализму, подчеркнув двойные стандарты и лицемерие Запада и предложив в противовес лидеру, выступившему против глобальных держав. Эти же идеи российские агентства распространяют и сейчас", - считают исследователи.

Они убеждены: если данные верны, деятельность российской разведки в Европе и других странах может представлять очень большую угрозу.

Запад сталкивается с острой нехваткой оружия - что известно

Напомним, по данным The Wall Street Journal, развязанная Россией война против Украины выявила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент. В частности, на изготовление одной ракетной системы NASAMS, которая защищает воздушное пространство над Белым домом, уходит два года. Но сейчас из-за роста потенциальных угроз для Запада спрос на них резко вырос, заказы стремительно накапливаются.

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