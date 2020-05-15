Норвегия допускает сохранение ограничений на въезд до 20 августа

Ограничения предусматривают необходимость прохождения 10-дневного карантина для всех прибывающих в страну из-за рубежа, а также запрещают въезд в страну всем лицам, которые не имеют права жить или работать в Норвегии.

Премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Солберг заявила, что страна, вероятно, сохранит текущие ограничения на путешествия в страну и из нее до 20 августа.

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Об этом сообщает Reuters. В частности, ограничения касаются как иностранцев, так и норвежцев. Они предусматривают необходимость прохождения 10-дневного карантина для всех прибывающих в Норвегию из-за рубежа, а также запрещают въезд в страну всем лицам, которые не имеют права жить или работать в Норвегии.

Кроме того, власти Норвегии издали официальнуюрекомендацию не осуществлять путешествия из Норвегии за границу, если нет такой необходимости.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Австрия начала ослаблять пограничный контроль со Швейцарией