цей матеріал доступний українською

Норвегия допускает сохранение ограничений на въезд до 20 августа

16:40, 15 мая 2020
Мир
37 0
Иллюстрация / REUTERS

Премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Солберг заявила, что страна, вероятно, сохранит текущие ограничения на путешествия в страну и из нее до 20 августа.

Читайте такжеИз-за коронавируса Норвегия вышлет из страны иностранцев

Об этом сообщает Reuters. В частности, ограничения касаются как иностранцев, так и норвежцев. Они предусматривают необходимость прохождения 10-дневного карантина для всех прибывающих в Норвегию из-за рубежа, а также запрещают въезд в страну всем лицам, которые не имеют права жить или работать в Норвегии.

Кроме того, власти Норвегии издали официальнуюрекомендацию не осуществлять путешествия из Норвегии за границу, если нет такой необходимости.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Австрия начала ослаблять пограничный контроль со Швейцарией

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter