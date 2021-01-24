По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает восьмое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемой задержку поставок вакцины от коронавируса компании Astrazeneca, а также Pfizer и BioNThec.

Об этом Конте сообщил в социальной сети Facebook.

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По его словам, это может сорвать план вакцинации в стране и навредить здоровью граждан и экономике.

Задержки поставок вакцин способны нанести огромный ущерб Италии и другим европейским странам, заявил Конте.

«Если 60-процентное сокращение доз на первые три месяца подтвердится, то в Италию будут доставлены 3,4 млн доз вместо 8 млн»,- написал он. Премьер Италии добавил, что попробует добиться выполнения контрактных обязательств с производителями вакцин.

В свою очередь итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури заявил, что компания Pfizer сообщила о сокращении поставок вакцины на 29% с 18 января. Кроме того, по словам господина Конте, о возможных проблемах с дистрибуцией уведомляет Astrazeneca.

Ситуация с коронавирусом в Италии

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает восьмое место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

За все время пандемии в стране заразились почти 2,5 млн человек. Умерли более 85 тыс. итальянцев с подтвержденным COVID-19.

Ни одна из российских вакцин от коронавируса в Италии не зарегистрирована, несмотря на то, что Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕC.

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Автор: УНИАН