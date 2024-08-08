Энн Эпплбаум рассказала о пути Путина от "управляемой демократии" к автократии с репрессиями.

Признаки того, что Владимир Путин развернет политический курс РФ в противоположном от демократии направлении были очевидны еще 25 лет назад, когда в августе 1999 года он стал премьером РФ.

Об этом рассказала в интервью каналу "Настоящее время" американская писательница-историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум. По ее объяснению, Путин уже тогда продвигал культ Юрия Андропова, который известен репрессивной политикой.

"Я изначально с подозрением относилась к Путину по нескольким причинам. Во-первых, он с самого начала говорил о себе как о чекисте. Еще он продвигал этот мини-культ Юрия Андропова, вешая его портреты в офисах ФСБ и расставляя там его бюсты. И тогда я подумала, что это очень плохой знак, потому что Андропов, помимо прочего, был известен своей очень жесткой репрессивной политикой в отношении инакомыслия в СССР. Даже самые маленькие группы диссидентов репрессировали. Он арестовывал их и пытался уничтожить. Это также был плохой знак", - сказала Эпплбаум.

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По ее мнению, Путин решил сначала создать в РФ "управляемую демократию", с некоторыми элементами демократии и даже некоторыми элементами свободы слова, но с контролируемыми выборами - где он будет решать, кто будет основными кандидатами. "А любой человек, который представляет реальную оппозицию или может бросить реальный вызов режиму, будет устранен или арестован", - добавила историк.

По ее словам, эта система работала некоторое время, но рухнула из-за того, что российская экономика была глубоко коррумпирована и организована для того, чтобы сделать немногих людей очень богатыми. После этого, уже придя с нарушением Конституции на третий срок президентства, Путин начал установление режима диктатуры.

"А после событий в Украине (2014 год), частично испугавшись похожего восстания в РФ, он начал репрессии, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня", - сказала она.

В целом историк считает, что Путин всегда имел одни и те же убеждения, но просто менял тактику. "Подозреваю, что он имел то же возмущение по поводу распада СССР и то же желание восстановить Россию как игрока на мировой арене, даже как очень негативного игрока, даже как страну, которая пропагандирует насилие и разрушение. И он просто изменил тактику, которую использовал, чтобы подтолкнуть Россию в этом направлении", - говорит Эпплбаум.

Правление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому изданию Chosun в прошлом году высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин поставил целью своего правления реставрацию Советского Союза, поэтому следующей потенциальной целью российской агрессии может стать Беларусь.

До того и эксперты и деятели заявляли, что Путин хочет восстановления СССР. Еще в 2021 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, обсуждая тревожные перемещения российских войск в сторону границы Украины, подтвердила опасения Вашингтона относительно вероятных намерений Владимира Путина - восстановить СССР.

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