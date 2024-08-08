Украина обратилась к правительству Мексики с призывом арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.
Соответствующее обращение опубликовало посольство Украины в Мексике после приглашения Путина на указанную церемонию.
В посольстве поблагодарили Мексику за приглашение президента Украины Владимира Зеленского и акцентировали на том, что Путин - военный преступник.
"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", - говорится в опубликованном документе.
Напомним, 7 августа стало известно, что Мексика пригласила Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум 1 октября,
В посольстве Мексики в России заявили, что приглашение было направлено Путину, и он примет решение, "будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени".
Министерство иностранных дел Мексики, комментируя эту информацию, сообщило, что правительство направило дипломатические ноты с приглашением на инаугурацию Шейнбаум всем странам, с которыми у него есть отношения, а также международным организациям, членом которых оно является.