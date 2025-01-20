Карина Бовсуновская

Такое решение политика связано с тем, что он не может одновременно баллотироваться на должность губернатора и быть сопредседателем департамента.

Республиканец и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не будет работать в Департаменте правительственной эффективности DOGE. Известно, что создание департамента инициировал американский миллиардер Илон Маск, пишет The Washington Post.

По информации источников издания, его отказ не связан с разногласиями во взглядах с Илоном Маском. Скорее всего, такое решение Рамасвами принял из-за того, что не может одновременно баллотироваться на пост губернатора штата Огайо и быть сопредседателем DOGE.

Что известно о Вивеке Рамасвами

Политик известен своей антиукраинской позицией. В частности он выступал за "значительные уступки" в пользу РФ и прекращение военной помощи для Украины.

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Кроме того, он поддерживает запрет для Украины на членство в НАТО и разрешение РФ оккупировать регионы Украины в обмен на договоренность о том, что Россия "разрывает альянс с Китаем". Также он считает, что Украина не является демократической страной, ведь в ней "прославляют нацистов" и "запрещают" православную церковь.

Новая власть в США - последние новости

Как писал УНИАН, 20 января новоизбранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий вместе со своей женой Меланией Трамп, чтобы принять присягу.

Позже стало известно, что Дональд Трамп вступил в должность президента США. До инаугурации республиканец дал много различных обещаний, которые планирует выполнить на новой должности, включая завершение войны в Украине.

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